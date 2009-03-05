СБУ: в Укртрансгазе ведутся «следственные действия»

Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении «Укртрансгаза».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, следователи зашли в «Укртрансгаз» с целью изучить соответствующую документацию.

Как подчеркнули в СБУ, эти действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения 6,3 млрд. кубометров газа должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметили в пресс-центре, все действия следователей происходят исключительно в рамках действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометрами природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, для того, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. долл. как результат. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 5 марта, утром появилась информация, что следователи СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» пытаются войти в здание «Укртрансгаза» в Киеве.