ОПЕК перевыполнила план по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК, которые обязались участвовать в сделке по сокращению добычи нефти, в мае суммарно снизили добычу на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем октября при плане в 1,2 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК перевыполнила план на 6%, сообщает Прайм.

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По сравнению с апрелем в мае участники организации увеличили добычу нефти на 336,1 тысячи баррелей в день - до 32,139 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. При этом, больше всего добыча возросла в Ливии, Нигерии (обе страны освобождены от обязательств сокращать добычу) и Ираке, тогда как в Анголе и ОАЭ ее производство показало наибольшее снижение.

Добыча нефти в Ливии в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 178,2 тысячи баррелей в день — до 730 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 174,2 тысячи баррелей в день - до 1,68 миллиона баррелей в сутки. В то же время Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в месячном выражении на 44,4 тысячи баррелей в день - до 4,424 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства лишь на 65%.

Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня, незначительно увеличил производство нефти по сравнению с апрелем. Показатель вырос на 4,5 тысячи баррелей в сутки, до 3,795 миллиона баррелей в сутки, что соответствует договоренностям ОПЕК+.

Среди остальных стран картеля в мае свои обязательства по сделке перевыполнили Ангола - на 77%, Катар - на 10%, Венесуэла - на 9%, Кувейт - на 2%, следует из данных вторичных источников. ОАЭ выполнили условия соглашения на 92%, Эквадор - на 77%, Алжир - на 60%. Не выполнил свои обязательства по сделке Габон, нарастив добычу к октябрю на 2 тысячи баррелей в день (против обещанного сокращения на 9 тысяч баррелей в день), до 204 тысяч баррелей в сутки.