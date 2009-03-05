Украина полностью рассчитается с “Газпромом” за февраль

Украина уже сегодня может полностью рассчитаться с ОАО “Газпром” за газ, полученный в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня в комментарии журналистам.

Он сообщил, что вчера была проведена оплата 310 млн. долларов.

“Осталось еще 50 млн. долларов, которые в течение сегодняшнего и завтрашнего дня - думаю, даже сегодняшнего - будут саккумулированы и направлены в Россию”, - отметил А. ШЛАПАК.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.