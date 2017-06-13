Газпром пытается возродить "Южный поток" при участии Австрии - СМИ

Австрийская OMV и российский "Газпром" обсуждают возможность возрождения проекта газопровода "Южный поток", сообщает австрийская газета Der Standard.

Читайте такжеГазопровод в обход Украины: Еврокомиссия попросила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку-2"

"Российские газовые ресурсы и их использование в Европе - в очередной раз в центре внимания. На сейчас речь идет не о второй линии газопровода Nord Stream и проблемах, вызванных проектом в рамках ЕС", - говорится в сообщении.

Речь идет о возрождении давно умершего трубопровода через Черное море, по которому "Газпром" планировал поставлять газ в Юго-Восточную Европу. Основными бенефициарами реанимации планов по "Южному потоку" могли бы стать OMV и Австрия в качестве газового хаба.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Первая нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

"На втором этапе рассматривается удвоение потенциала "Турецкого потока". OMV предполагает, что российский газ второй нитки "Турецкого потока" пойдет через системы газопроводов в Болгарии, Сербии и Венгрии в Австрию в хаб Баумгартен. "Газпром", как сообщается, готов газ OMV продать", - поясняется в публикации.

При этом издание отмечает, что ни от австрийских властей, ни от руководства местной нефтегазовой компании подтверждение данной информации получить не удалось.