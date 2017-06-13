Россияне настаивают на строительстве нового трубопровода в обход Украины, европейцы не возражают - Forbes

Украинцам ненавистна идея строительства нового трубопровода в обход страны, но европейских политиков и руководителей энергетических компаний это, похоже, нисколько не беспокоит. Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Россияне настаивают на строительстве нового трубопровода в обход Украины, а европейцы не возражают", опубликованной на сайте издания Forbes.

Читайте такжеГазопровод в обход Украины: Еврокомиссия попросила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку-2""Если трубопровод "Северный поток 2" будет построен, это плохие новости для Украины. Это плохо для "Нафтогаза". Россия будет обходить нас в будущем, если его построят", - говорит Андрей Коболев, генеральный директор "Нафтогаза", компании, которая получает большую долю своих доходов от транзита российского газа в Европу. "Нафтогаз" составляет почти 10% ВВП Украины.

В воскресенье Европейская комиссия получила мандат на проведение переговоров с Россией о строительстве газопровода, так называемого "Северного потока 2" через Балтийское море. Там уже есть газопровод "Северный поток 1". Этот будет заложен рядом с ним. Поставщик этого газа, большей частью, российский государственный газовый гигант "Газпром", говорит, что это способ обеспечить Европе поставки природного газа, когда это необходимо. Но политические лидеры и руководители газовой промышленности Украины, например, Коболев, считают, что Россия использует этот трубопровод, и еще один, который строит с турецкой BOTAS Petroleum, чтобы снизить зависимость от Украины как транзитной страны для поставок газа в южную Европу. Некоторые считают, что таким образом Россия хочет наказать Украину за то, что она сближается с Европой и отдаляется от России.

"Комиссия утвердила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам", - сказал вице-президент Европейской комиссии и комиссар по энергетическим вопросам Марош Шефчович. Он сказал, что комиссия, скорее всего, пересмотрит планы по строительству трубопровода в сентябре.

Вчера министр энергетики России Александр Новак сообщил информационному агентству ИТАР-ТАСС, что он еще не видел документа, на основе которого комиссия будет принимать решение. "Наша позиция заключается в том, что это коммерческий проект в рамках частного сектора", - сказал он.

Украина и Россия практически находятся в состоянии войны с 2014 года, когда пророссийский президент Виктор Янукович отказался от европейского торгового соглашения в пользу более дешевого российского природного газа. Когда стало ясно, что Владимир Путин посоветовал Януковичу отказаться от европейской сделки, сотни тысяч вышли на улицы в знак протеста. Янукович был снят с должности. Революция Евромайдан, одна из многих в Украине после обретения независимости, в конечном итоге, привела к тому, что Россия аннексировала Крым после якобы голосования местных жителей об отделении от Киева, по мнению Европы и США это также произошло по совету Москвы. Вашингтон и Брюссель ввели санкции в отношении российских энергетических и финансовых компаний за поддержку сепаратистов на востоке Украины, регионе, который, по мнению России, является частью ее семьи. Это семейный спор с международными последствиями. Россия считает, что Запад вмешивается в ее дом. Украина и Запад думают иначе. Это заведомо проигрышная битва, с самого ее начала три с половиной года назад.

Европейские санкции не распространяются на энергетические компании или, по крайней мере, не запрещают строительство трубопроводов в Европу.

Строительство планируется начать в 2019 году. Трубопровод соединит Россию с Германией через Балтийское море. Капитальные затраты оцениваются примерно в 10 миллиардов евро.

6 июня "Газпром" заявил, что заключил сделку по кредитному финансированию на сумму 6,65 млрд евро. Кредит должен профинансировать до 70% проекта. В Германии участвуют две компании. Ангела Меркель была сторонником нового президента Украины Петра Порошенко, неоднократно встречалась с ним, чтобы обсудить мирный процесс с Россией и финансовую помощь. Партнерами "Газпрома" в этом новом проекте стали "Engie" (Франция), "OMV" (Австрия), "Shell" и немецкие компании "Uniper" и "Wintershall".