Шлапак: не нужно политизировать ситуацию вокруг “Нафтогаза”

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявляет, что не нужно политизировать ситуацию, возникшую в НАК “Нафтогаз Украины” в последние два дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня, комментируя вчерашнюю ситуацию вокруг “Нафтогаза Украины” и сегодняшние события в «Укртрансгазе».

Он подчеркнул, что ситуация с проверкой документов в НАК достаточно сложная и в ней должны разобраться правоохранительные органы.

“Есть достаточно сложное дело, в котором нужно разобраться правоохранительным органам... Если для этого нужны документы, я бы на месте тех, кто эти документы подписывал, спокойно их предоставил, для того чтобы разобраться, на чьей стороне правда, и поставить точку в этом вопросе”, - сказал А.ШЛАПАК.

Вместе с тем А.ШЛАПАК сообщил, что, по его информации, НАК “Нафтогаз Украины” не отреагировала на просьбу СБУ передать документы Генеральной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

5 марта утром следователи СБУ прибыли в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» в здание ДК «Укртрансгаза» НАК «Нафтогаз Украины» для проведения следственных действий.

На данный момент, как сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, они покинули здание. "Составили протокол, что у них не взяли документы. Все закончилось…» – сказал он.