"Энергоатом" ведет предварительные переговоры с иностранной компанией о поставках ядерного топлива в Украину

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины ведет предварительные переговоры с иностранной компанией, которая, помимо присутствующих на украинском рынке Westinghouse и "ТВЭЛ", выразила желание выйти на наш рынок. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, сообщил президент компании Юрий Недашковский.

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"Могу приоткрыть занавес, с прошлого года у нас появился третий желающий. Мы отрабатываем их предложения. Пока что – это предложения на уровне предварительные переговоров. Сейчас у нас только два поставщика", - сказал Недашковский.

При этом глава "Энергоатома" не сообщил других деталей о компании.

Он напомнил, что еще в 2005 году согласно президентскому указу "Энергоатом" проводил поиски третьего поставщика, однако компания столкнулась с предсказуемой ситуацией, когда технологией производства необходимого для Украины вида топлива владела только российская компания "ТВЭЛ".

"Украина, Россия, страны восточной Европы используют топливо другого дизайна. Технологией производства этого топлива на тот момент владела только российская компания ТВЭЛ. Только компания Westinghouse при содействии правительств США, при финансировании Министерства энергетики США в раках международной программы по ядерной безопасности смогла сделать топливо альтернативной конструкции. Это был долгий путь с 2000 года и до сегодня. Путь тяжелый, но очень успешный", - сообщил Недашковский.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" госкомпания "Энергоатом" ранее заключила договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% — из России.

Также ранее сообщалось о том, что в 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.