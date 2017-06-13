"Энергоатом" планирует поставить первые контейнеры с отработавшим ядерным топливом на ЦХОЯТ в первой половине 2019 года

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, планирует поставить первые контейнеры в Централизованное хранилище для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в первой половине 2019 года, сообщил на пресс-конференции президент компании Юрий Недашковский.

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"Введение в эксплантацию первого пускового комплекса запланировано на первую половину 2019 года. То есть в начале 2019 года мы планируем первые контейнеры с отработавшим ядерным топливом поставить на площадку ЦХОЯТ", - сказал Недашковский.

Он сообщил, что уже завершены работы по отведению земля для самого хранилища, а также для подъездного ж/д пути и др.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

По данным Минэнергоугля, в этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.