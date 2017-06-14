Конгресс США подвел "Северный поток-2" под новые санкции против России

Американские сенаторы обнародовали проект поправок, вводящих новые экономические ограничения против России: конгресс США намерен противодействовать реализации«Северного потока – 2», называя российский газ «оружием принуждения и запугивания». В законопроект внесено положение, которое не позволит президенту Штатов Дональду Трампу отменять новую инициативу, пишет "Газета RU".

Проект ограничений будет проводиться в виде поправок к законопроекту по санкциям против Ирана, связанных с атомной программой этой страны и предполагаемой поддержкой терроризма Тегераном.

Поправки подразумевают сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а российских энергетиков — до 30 дней.

Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.

Процедурное голосование по новым антироссийским санкциям должно состояться 14 июня, сенаторы же будут голосовать на следующий день.

Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

Декларируется «помощь союзникам и партнерам», целью которой должно стать снижение зависимости Европы от российских энергоносителей, и в первую очередь — от газа.

В законопроекте указывается, что Россия использует газ как «оружие принуждения, запугивания и влияния на другие страны».

Штаты уже не в первый раз выступают против второго «Северного потока». Бывший вице-президент Америки Джо Байден называл СП-2 «плохой сделкой» для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический и несет угрозу энергобезопасности Европы.

В июле 2016 года группа американских сенаторов направила председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо с критикой проекта. В письме, в частности, отмечается, что СП-2 является «шагом назад в плане диверсификации европейских источников энергии, поставщиков и маршрутов».

У США есть три возможных причины торпедировать СП-2: желание «расчистить» европейские рынки для собственного сжиженного газа; попытка поддержать Украину, для которой запуск СП-2 будет означать потерю транзитных доходов, и желание ослабить экономические связи России с Европой.

Помешать реализации проекта Америка может, оказывая давление на страны Европы. По одной из версий, именно под влиянием США Болгария фактически сорвала другой российский газопроводный проект, «Южный поток». Кроме того, шведские СМИ в прошлом году писали о рисках того, что тот же Джозеф Байден может повлиять на решение шведских властей касательно выдачи разрешений на прокладку труб «Северного потока – 2» в территориальных водах Швеции.