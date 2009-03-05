Хорошковский: «таможня фактически легализовала краденный газ»
Подписанием декларации
Заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что Энергетическая региональная таможня Государственной таможенной службы, выписав таможенную декларацию, «фактически легализовала краденный транзитный газ».
Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
«Выписав таможенную декларацию, они фактически легализовали краденное. Это произошло в ночь с пятницы на субботу, в нерабочее время, по поводу газа, который Кабинет министров считает своей собственностью, а компания «РосУкрЭнерго» – своей», – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.
При этом он добавил, что «при проведении растаможки базу таможенной службы отключили от электричества, потому что СБУ видит эту базу в онлайне».
«Сотрудники таможни, которые проводили эти операции, сделали огромное количество ошибок в заполнении таможенной декларации. Они могут квалифицироваться или как служебное нарушение, или как служебное преступление. То есть, таможенниками были сделаны действия, которые привели к тому, что исчез транзитный газ «РосУкрЭнерго», а вместо него появился вообще непонятно какой газ», – добавил В.ХОРОШКОВСКИЙ.
Он также отметил, что «у «Нафтогаза» не хватило денег на полную растаможку. И они растаможили половину – не 11 млрд., а 6,3 млрд. куб. м. А что случилось с остальным газом – непонятно. Он что – испарился? Он уже и не транзитный, но еще не имеет статуса импортированного. В таможенной декларации есть ссылки на номера контрактов. Чтобы выяснить, что это за контракты, и была произведена выемка документов».
По его словам, «произошла манипуляция. 1,7 млрд. долл. в однодневном режиме сперва пришли из России на счет «Нафтогаза», а потом вышли из Украины назад в Россию. При этом деньги не покидали банк. Я думаю, обществу важно знать, что это за операция, по которой 1,7 млрд. долл. в один день зашло в Украину и тут же вышло. Причем такие операции производились дважды. Насколько я понимаю, первый раз деньги прошли как предоплата со стороны «Газпрома» за транзит по территории Украины. Потом эти деньги вышли с территории Украины обратно на счет "Газпрома" как покупка долговых обязательств «РосУкрЭнерго» на эту сумму. А вторая сделка происходила с целью создать видимость экспортно–импортных операций по газу. Однако это тянет на служебное преступление, на присвоение в особо крупных размерах».
«Что это вообще за газ, который во время второй прогонки 1,7 млрд. долл. «Нафтогаз» сперва продал, а затем купил назад? Это огромный объем газа! Откуда он взялся в хранилищах Украины? Если это был украинский газ, то почему он был продан России по 154 долл. – если мы сами покупаем у России по 360 долл.?», – добавил он.
Также он уточнил, что 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по статье 191 часть 5 – присвоение в особо крупных размерах. В рамках этого дела следственные действия производятся в трех структурах – Государственной таможенной службе, НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Укртрансгаз».