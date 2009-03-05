Ющенко и Тимошенко выполнят обязательства перед «Газпромом»

Европейская Комиссия надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будут придерживаться взятых на себя обязательств относительно выполнения контрактов с «Газпромом», несмотря на последние рейды в НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДИО.

«Еврокомиссия хочет напомнить обязательства, взятые Президентом В.ЮЩЕНКО и премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, придерживаться выполнения контрактов с «Газпромом» от 19 января», - сказал он.

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия четко понимает, что «Нафтогаз Украины» должен выполнять свои обязательства перед партнерами и потребителями не только в Европейском Союзе.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что комиссия внимательно следит за ситуацией, а также считает необходимым, чтобы уголовное расследование против должностных лиц «Нафтогаза», если оно будет продолжено, проводилось в соответствии с законом на принципах честности и пропорциональности (соответствия возможного наказания возможным осуществленным преступлениям – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме и в масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре пояснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня осуществляются попытки блокировки расследования».

Согласно контракту от 19 января в 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен уплатить «Газпрому» 14,4 млрд. дол., из которых 360-450 млн. дол., – за февраль.