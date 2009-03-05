«Днепроэнерго» намерено выпустить облигации

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» намерена выпустить корпоративные облигации на 202 млн. грн. Об этом сообщается в издании «Ведомости ГКЦБФР».

Согласно сообщению, соответствующий вопрос дополнительно внесен в повестку дня очередного собрания акционеров компании, назначенного на 24 марта.

Облигации планируется разместить закрытым (частным) способом.

Кроме того, в повестку дня собрания акционеров дополнительно внесены вопросы, связанные с отзывом и избранием членов Наблюдательного совета, заключением договоров с членами Набсовета, а также сокращением количественного состава исполнительных органов Общества.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Днепроэнерго» 24 марта намерено провести очередное общее собрание акционеров.

В повестку дня собрания внесены отчеты Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также на очередном общем собрании акционеров 24 марта «Днепроэнерго» вновь попытается сменить регистратора Общества.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 76,04% акций компании.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 Мвт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.