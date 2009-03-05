«Газпром» подтвердил полную оплату февральского газа

ОАО «Газпром» подтвердило, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатил февральские поставки российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатила февральские поставки газа», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» сегодня заявил, что полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ. Сумма оплаты составила около 360 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.