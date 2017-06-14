"Энергоатом" модернизирует оборудование энергоблока №1 Запорожской АЭС

Национальная атомная генерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, в рамках реализации проекта интеграции Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемами стран ЕС проведет на энергоблоке № 1 Запорожской АЭС модернизацию оборудования с целью участия в первичном регулировании частоты и мощности при параллельной работе с энергосистемой, сообщила пресс-служба.

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«Такая интеграция станет возможной после обеспечения энергосистемой Украины способности поддерживать качественные показатели электроэнергии на приемлемом для европейских энергосистем уровне. В первую очередь речь идет о такой важнейшей характеристике переменного тока, как частота, а также время, за которое энергосистема способна восстановить ее после внеплановой потери генерирующих мощностей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого можно достичь путем участия блоков в нормированном первичном регулировании частоты и мощности. Это такая организация работы энергосистемы, в которой есть выделенные мощности, призванные компенсировать отклонение частоты при отключении потребителей нагрузки или генерирующих мощностей энергоблоков.

«Энергосистема должна в течение 30 секунд компенсировать отключение энергоблока за счет незначительного увеличения мощности на нескольких выделенных специально для этой цели энергоблоках. В итоге рядовой потребитель электроэнергии не должен почувствовать изменения, происходящие в энергосистеме», - объясняли в пресс-службе.

Сообщается, что при непосредственном участии специалистов Запорожской АЭС было разработано отраслевое техническое решение, которым «Энергоатом» определил три пилотных энергоблока АЭС. На ЗАЭС для модернизации выбран энергоблок №1.

«Запорожская АЭС успешно справилась с работами на первом этапе благодаря совместным действиям службы главного технолога, цеха тепловой автоматики и измерений, службы главного специалиста по турбинам. Проведенные предварительные испытания системы регулирования турбины показали, что система регулирования является достаточно чувствительной для участия в нормированном первичном регулировании частоты и мощности», - говорится в сообщении.

Сообщается, что вторым этапом отраслевой программы предусмотрена проверка взаимодействия системы регулирования турбины и системы автоматического регулирования мощности реакторной установки. Эту работу планируют провести после окончания планово-предупредительного ремонта первого блока.

«В конечном счете, данная модернизация направлена на то, чтобы рядовые потребители бесперебойно получали качественную электроэнергию с частотой 50 Гц», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы (ENTSO-E) за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В марте 2017 года глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что стоимость синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой ЕС может составлять от 600 млн до 1,8 млрд грн. В начале мая компания «Укрэнерго» приняла стратегию развития на 10 лет, которая предусматривает интеграцию компании в ENTSO-E.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.