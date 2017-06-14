Кабмин исключил представителей "Нафтогаза" из состава аукционного комитета по продаже нефти

Кабинет министров Украины исключил представителей национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» из аукционного комитета по продаже добытой в стране нефти, газового конденсата, в связи с конфликтом интересов - компании, входящие в состав «Нафтогаза», одновременно выступают продавцами на аукционах.

Читайте такжеУкраина увеличила импорт нефти почти втрое

Соответствующее постановление, подготовленное Министерством экономического развития и торговли, было принято на заседании правительства в среду.

Ранее в составе комитета находилось по три представителя Минэкономразвития и Минэнергоугля, а также четыре представителя «Нафтогаза», однако теперь от министерств будет по четыре представителя, а от «Нафтогаза» - ни одного.

Как сообщал УНИАН, крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Добыча нефти в Украине в январе-апреле 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,7% – до 515 тыс. тонн.