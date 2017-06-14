Суд разрешил списать 80 миллионов гривень со счетов "дочки" "Газпрома" в счет штрафа АМКУ

Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать около 80 млн грн ($3,07 млн - ред.) дивидендов со счета украинской «дочки» российского газового монополиста «Газпрома» - компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

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Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте исполнительной службы.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Хозсуд Киева отказал исполнительной службе в списании 80 млн грн с «Газтранзита», которые должны были быть уплачены в виде дивидендов «Газпрому».

Суд пришел к выводу, что заявление исполнительной службы удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров «Газтранзита», имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не был определен.

В конце мая 2017 года Министерство юстиции Украины направило «Газпрому» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества «Газпрома» для взыскания штрафа.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 172 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.