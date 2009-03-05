Действия СБУ в «Нафтогазе» похожи на защиту интересов

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что ситуация с выемкой документов в «Нафтогазе» является непонятной для западных наблюдателей и отечественных экспертов и напоминает банальную защиту силовым государственным аппаратом интересов одного из субъектов рынка.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ по поводу вчерашних событий в НАК «Нафтогаз-Украина».

«В демократическом обществе, вошедшем в период экономического и политического кризиса, нуждающемся в поддержке со стороны иностранных партнеров, силовые события в такой кампании, как «Нафтогаз», будут восприниматься не иначе, как неправомерное использование силовых структур в защите интересов одного из участников рынка», - в частности заявил В.БАЛА.

При этом, считает эксперт, «непривычно жесткие и абсолютно неадекватные по своей радикальности меры со стороны команды Президента» могут привести не к усилению его позиций, а к дистанцированию с союзниками как внутри страны, так и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Вчера, 4 марта, в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования упомянутого уголовного дела. При этом в пресс-центре пояснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.