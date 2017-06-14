Цена Brent впервые за месяц опустилась ниже $47

Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже 47 долларов за баррель, цена WTI - ниже 45 долларов за баррель, сообщает Прайм.

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"Падение котировок нефти последовало за публикацией отчета Минэнерго США о меньшем, чем прогнозировалось, снижении запасов "черного золота". Так по данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 1,7 миллиона баррелей - до 511,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов до 510,5 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным торгов, на 16:47 стоимость августовских контрактов на Brent теряла 3,20% - до 47,16 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она впервые с 5 мая опустилась ниже 47 долларов за баррель – до 46,94 доллара.

Цена июльских контрактов на нефть WTI опускалась на 3,27% - до 44,94 доллара за баррель, впервые с 5 мая пробив вниз уровень в 45 долларов за баррель.