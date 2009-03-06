Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 5 марта, значительно снизились на фоне неоправдавшихся ожиданий инвесторов, что Китай, являющийся второй по величине страной-потребителем энергии после США, присоединится к мировым державам в принятии мер для стимулирования экономик, передает агентство Рейтер.

"Рынок был взбудоражен ожиданиями того, что премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао поразит нас стимулированием плана по спасению", - заявил аналитик компании Alaron Trading Фил Флинн (Phil Flynn).

По его словам, китайский премьер "растравил быков, пообещав, что китайская экономика продемонстрирует рост, несмотря на мировую рецессию, но так и не привнес никаких добавлений в национальный (в 585 миллиардов долларов) план по спасению".

В итоге, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,48 доллара - до 43,64 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,77 доллара - до 43,61 доллара за баррель.