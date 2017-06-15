В "Нафтогазе" допустили снижение оптовых цен на газ

В Украине цена газа на оптовом рынке может стать ниже. Об этом в интервью НВ заявил Юрий Витренко, главный коммерческий директор группы Нафтогаз Украина.

"Сейчас цена зависит от стоимости импортного газа, который Нафтогаз и другие импортеры покупают на европейском рынке. А стоимость этого топлива формируется, как правило, на основе цены газа на немецком хабе плюс затраты на транспортировку до границы Украины.

Читайте такжеВ "Газпроме" о решении Стокгольмского арбитража: мы не будем рассказывать, что там на самом деле

Принцип, который заложил трибунал и который предстоит сторонам имплементировать в рамках изменений в существующий контракт, — это просто цена европейского рынка. Без затрат на доставку от немецкого хаба до границы Украины. Соответственно, в Украине цена на оптовом рынке может стать ниже", - заявил он.

По его словам, украинская сторона ожидает, что после завершения арбитража по второму транзитному контракту заработают соглашения об интерконнекте — объединении сетей с восточноевропейскими соседями.

"Тогда мы и другие участники рынка сможем делать виртуальный реверс, использовать такой инструмент, как свопы: получая газ в Украине, менять этот объем на газ, скажем, в Германии. Это открывает совершенно новые возможности на рынке и может привести к тому, что цена на украинском рынке и для других покупателей тоже опустится до уровня “хаб”. Но для этого необходимо выиграть и наш транзитный иск", - заявил Витренко.

Также он подчеркивает, что те принципы, которые определил арбитраж, не дадут возможности Газпрому шантажировать Украину в будущем.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж определил, что цена на газ от "Газпрома" должна быть пересмотрена с 2014 года - Коболев

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и купля-продажа Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Согласно решению суда, цена на российский газ для Украины должна быть пересмотрена с 2014 года. Кроме того, теперь цена на газ должна привязываться не к мировым ценам на нефть, а к ценам на газовом рынке, которые являются более справедливым ценовым индикатором.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.

В 2009 году экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и тогдашний премьер-министр России Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязывал Украину ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа каждый год на протяжении 10 лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». Украинская сторона потребовала пересмотреть условия данного контракта.