В "Нафтогазе" рассказали, за что придется платить "Газпрому"

В результате отмены Стокгольмским арбитражом принципа "бери или плати" в договоре "Нафтогаза" с "Газпромом", Украине полагается компенсация переплаты за газ, отобранный в IV квартале 2014-го и в 2015 году, то есть за периоды, когда страна платила за газ по цене выше европейской, сообщает Новое время со ссылкой на заявление главного коммерческого директора "Нафтогаза Украины" Екатерины Шаповал.

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"Мы не отрицали, что взяли газ в 2014-м и должны за него заплатить. Мы не требовали в арбитраже, чтобы нам разрешили не платить. Мы просили, чтобы пересмотрели цену. Это требование было удовлетворено с апреля 2014 года. К сожалению, не с 2011-го, как было указано в нашем иске. И мы просили европейскую цену минус стоимость транспортировки. Но арбитраж сказал: просто европейская цена. Ведь из-за харьковской скидки в 2011–2014 годах неочевидно, что до апреля 2014 года цена по контракту была выше уровня европейских цен. Так что пересмотр цены будет с только с апреля 2014 года", - сообщила она.

Также Шаповал отметила, что в результате пересмотра Украине будет полагаться компенсация переплаты за газ, отобранный в IV квартале 2014-го и в 2015 году. То есть за периоды, когда страна платила за газ по цене выше европейской.

"Цена, которая будет пересмотрена с апреля 2014 года, начнет применяться не только к объемам собственно 2014 года, но и к тому газу, который мы брали в 2015-м. Мы за него заплатили по "зимним пакетам". Согласно пересмотренной цене, там переплата с нашей стороны", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов (из которых 14,1 миллиарда долларов составляют требования по пересмотру цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов, из которых 34,45 миллиарда долларов в качестве санкции по принципу "бери или плати".

По иску в рамках контракта на транзит газа требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 12,3 миллиарда долларов, а "Газпрома" к украинской компании - 7 миллионов долларов.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза" за 2016 год, госхолдинг ожидал конечного срока вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа – 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору – 30 июня 2017 года.