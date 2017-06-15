"Ноль - вне шкалы": Ривненская АЭС отключила от сети третий энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №3 действием электрической защиты. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"15 июня 2017 года в 3:17 действием электрической защиты отключен от сети энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие квалифицировано уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий ИНЕС. Причины срабатывания защиты выясняются, подана заявка на останов энергоблока до 17:00 15 июня 2017 года.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 июня в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1815 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.