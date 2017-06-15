Россия разрабатывает схему поставок спецоборудования в оккупированный Крыму в обход санкций

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, "Технопромэкспорт", входящий в «Ростех», определился с поставщиком газовых турбин для новых ТЭС в оккупированном Крыму. На станциях собирались ставить турбины, сделанные по технологии немецкой Siemens, но компания блокировала поставки, опасаясь санкций. Теперь, согласно сайту госзакупок, ТЭС могут получить турбины под шифром ТПЭ-180, якобы сделанные самим генподрядчиком — ООО «Технопромэкспорт».

Собеседники “Ъ” уверяют, что новых вариантов у него нет и турбины сделаны либо СП Siemens и «Силовых машин» в Петербурге, либо в Иране — также по немецкой технологии. Но, судя по закупке, предполагается импорт оборудования в Россию.

Входящее в «Ростех» ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), созданное для строительства двух ТЭС в аннексированных Севастополе и Симферополе по 470 МВт, 2 июня разместило на сайте госзакупок тендер на проверку на соответствие техрегламенту Таможенного союза (ТС) «в форме декларирования» партии из четырех «газотурбогенераторных модулей серии ТПЭ-180», произведенных самой компанией, срок работ — до 31 июля. Как утверждают источники “Ъ”, речь идет о поставке газовых турбин для ТЭС в оккупированном Крыму (инвестиции — 71 млрд руб., 1 руб. - 57 долл.). Впрочем, кто является производителем оборудования, неясно: ТПЭ специализируется на инжиниринге энергообъектов и машиностроительных мощностей не имеет. Под шифром ТПЭ-180 скрыт реальный поставщик турбин, считают источники “Ъ”. В «Ростехе» подробности закупки не раскрывают, в Минэнерго РФ “Ъ” не ответили. В Минтопэнерго оккупированного Крыма от комментариев отказались.

Строящиеся в оккупированном Крыму ТЭС должны закрыть энергодефицит в регионе. Общая мощность генерации на полуострове — 920,3 МВт, на пике требуется до 1,43 ГВт. Часть спроса закрывает энергомост через Керченский пролив (800 МВт) и перевезенные из других регионов РФ мобильные ГТЭС. Но мощных газовых турбин в РФ не делают, а поставка западного оборудования в аннексированный Крым запрещена санкциями.

В итоге у «Ростеха» возникли проблемы, и Минэнерго уже признавало, что сроки ввода ТЭС будут сдвинуты с 2018 года.

Источники “Ъ” в отрасли считали, что для обхода санкций может быть использована схема, при которой оккупированный Крым получит оборудование для планируемой ТЭС «Тамань»: ТПЭ еще до выбора ее инвестора купил лицензионные турбины Siemens у СП «Силовых машин» и немецкой компании в Петербурге (ГТЭ-160). Стали ли доводить схему до конца, непонятно: в конце 2016 года Siemens, опасаясь санкций, прекратил поставку для Тамани, отгрузив турбины без дополнительного оборудования. А в конце февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что надеется договориться о закупке турбин в Иране. “Ъ” полагал, что речь может идти о закупке турбин у иранской MAPNA, производящей аналоги ГТЭ-160 по лицензии Siemens.

Как утверждают источники “Ъ” на рынке, третьей схемы поставок турбины в оккупированный Крым так и нет: либо петербургское, либо иранское оборудование. Как говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, делегации «Ростеха» несколько раз посещали Иран, подробности поездок неизвестны. Сейчас ТПЭ определился с поставщиком, утверждают собеседники “Ъ”, не раскрывая, какой выбор был сделан. В Siemens “Ъ” сообщили, что не меняли позицию по поставкам турбин ТПЭ.