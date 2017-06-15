Украине на будущее стоит сделать вывод: нас использовали как колонию - коммерческий директор Нафтогаза

Об этом рассказал Юрий Витренко, главный коммерческий директор группы Нафтогаз Украина в своем интервью журналу "Новое время".

Витренко поведал о том, как Нафтогаз собирается бороться с угрозой нулевой загрузки украинской ГТС.

"План А заключается в том, чтобы Газпрому пришлось заплатить за свое решение обойти Украину. И мы как раз пытаемся этот план реализовать через иск по контракту о транзите. Одно из наших требований — компенсация недополученной прибыли за недопоставки по транзиту, а второе — это пересмотр тарифа. Мы хотим, чтобы Газпром покрыл дополнительные расходы, связанные с ускоренной амортизаций украинской ГТС до конца действия контракта", - сказал он.

Витренко также обьяснил механизм платы "Газпрома" за ускоренную амортизацию ГТС.

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"План Б заключается в том, что мы пытаемся объяснить европейцам, что Северный поток-2 — ненужный и опасный для них проект. Он политически мотивирован, в нем масса рисков для самих европейцев — от экологии до геополитики. Кроме того, мы подчеркиваем, что России нельзя позволять сначала нарушать европейское законодательство, а потом разрешать ей работать как ни в чем не бывало через Северный поток-2. Газпром нужно сейчас вернуть в рамки европейского законодательства. Сегодня они злоупотребляют своим монопольным положением и зарабатывают несправедливо много, не только за счет Украины, но и за счет стран членов—ЕС", - добавил он.

Кроме всего коммерческий директор Нафтогаза сообщил о планах и расчетах на будущее.

"Украине на будущее стоит сделать вывод: нас использовали как колонию. Не нужны никакие “братские отношения” ни с кем, они в итоге слишком дорого стоят. Давайте строить рыночную экономику, основанную на верховенстве права. И вместо мутных политических договоренностей, которые приводят только к коррупции и колониальным отношениям, делать какие-то стандартные нормальные вещи, подтвержденные рыночной практикой", - подитожыл он.

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