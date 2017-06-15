Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии почти на 28%

Украина в январе-апреле 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,3% - до 2,011 миллиарда кВт-ч.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 4 месяца 2017 года в Венгрию было экспортировано 62,5% электроэнергии, что составило около 1,3 миллиарда кВт-ч. В Польшу – 0,4 миллиарда кВт-ч (20,6%), в Молдову – 0,3 миллиарда кВт-ч (13,9%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в апреле увеличился по сравнению с апрелем 2016 года на 56,6% - до 0,662 миллиарда кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.