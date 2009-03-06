«Нафтогаз» считает действия СБУ правовым нигилизмом

НАК «Нафтогаз Украины» считает действия сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) правовым нигилизмом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

«Несмотря на постановление суда о приостановки каких-либо следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела, представители СБУ продолжают попытки проведения следственных действий по факту якобы незаконного завладения газом», - отмечает пресс-центр.

Компания считает, что позиция представителей СБУ является предвзятой и нарушает принципы уголовного судопроизводства в Украине. В частности, нарушен принцип невиновности, когда следствие должно в соответствующих судебных инстанциях доказать вину подозреваемого, а не подозреваемый должен доказывать свою невиновность.

Кроме того, на протяжении последних двух суток на сотрудников НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется беспрецедентное психологическое давление. Применяются силы спецподразделений СБУ. Должностные лица Компании всех уровней вызываются на допросы и доставляются под конвоем к следователям СБУ.

НАК «Нафтогаз Украины» обращается к руководству Службы безопасности Украины с требованием прекратить давление на сотрудников компании, не мешать ее нормальной деятельности и прекратить ее блокирование.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометрами природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме и в масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, для того, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. долл. как результат. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Утром 5 марта появилась информация, что следователи СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» пытаются войти в здание «Укртрансгаза» в Киеве.