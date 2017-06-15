Мировой трейдер Trafigura получил лицензию на поставки газа в Украине

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украине «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании оного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.

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Соответствующие решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

«Хочу поздравить «Трафигура Юкрейн» как одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов с получением лицензии и с возможностью осуществлять деятельность по поставкам природного газа», - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Trafigura открыла свой офис в Киеве.

Trafigura начала прямые поставки газа на украинский рынок в конце ноября прошлого года. По оценкам консалтинговой компании на рынке природного газа Exploration and Production, в ноябре-декабре 2016 года компания импортировала в Украину до 10 млн куб. м «голубого» топлива.

Справка УНИАН. Trafigura (Нидерланды) – один из крупнейших трейдеров в мире, который осуществляет поставки нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, а также предоставляет услуги по организации грузовых перевозок морским транспортом. Согласно отчету компании за 2016 год, ее чистый доход составил 975 млн долл., а количество сотрудников – 4,1 тыс. человек. Компания ведет свою деятельность на территории стран Европы, Южно-Восточной Азии, Африки, Северной и Южной Америки.