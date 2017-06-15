Ривненская АЭС подключила к сети 3 энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети энергоблок №3. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"15 июня 2017 года в 13:20 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 14:00 15 июня в работе находятся все 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 096 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что 15 июня в 3:17 действием электрической защиты третий энергоблок РАЭС был отключен от энергосети.

"Событие квалифицированно уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий ИНЕС. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.