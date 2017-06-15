В "Газпроме" заявили, что средства на "Северный поток-2" уже поступили от партнеров

Компания Nord Stream-2 AG получила средства партнеров на строительство газопровода "Северный поток-2", заявил зампред "Газпрома" Александр Медведев, передает ТАСС.

"Все средства, как запланировано, пришли на счета Nord Stream-2 AG", - сказал он.

Ранее "Газпром", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о дефицитном финансировании по предоставлению Nord Stream-2 кредита объемом до €6,65 млрд в случае недостаточного привлечения проектного финансирования. Это составляет до 70% общих затрат по проекту под ставку EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования).

В апреле "Газпром" и пять европейский компаний подписали соглашения по новой модели финансирования проекта газопровода "Северный поток - 2", переговоры о которой велись с августа 2016 г.

"Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream-2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из пяти компаний составит около €950 млн.

Согласно заявлению Shell, каждая компания предоставит долгосрочную кредитную линию на €285 млн, которая, как ожидается, будет использована в 2017 г. Кроме того, средства на сумму до €665 млн будут предоставлены в комбинации краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также гарантий.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США учел в своих новых санкциях против России противодействие реализации«Северного потока – 2», называя российский газ «оружием принуждения и запугивания».

Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины. Декларируется «помощь союзникам и партнерам», целью которой должно стать снижение зависимости Европы от российских энергоносителей, и в первую очередь — от газа.

В документе указывается, что Россия использует газ как «оружие принуждения, запугивания и влияния на другие страны». Штаты уже не в первый раз выступают против второго «Северного потока». Бывший вице-президент Америки Джо Байден называл СП-2 «плохой сделкой» для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический и несет угрозу энергобезопасности Европы. В июле 2016 года группа американских сенаторов направила председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо с критикой проекта. В письме, в частности, отмечается, что СП-2 является «шагом назад в плане диверсификации европейских источников энергии, поставщиков и маршрутов».