В Украине из-за жары с июля могут запустить остановленные блоки ТЭС

Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы “Укрэнерго" прогнозирует, что в июле 2017 года будут запущены в работу блоки теплоэлектростанций, которые работают на дефицитном угле антрацитовой группы, из-за роста потребления электроэнергии на фоне повышения температуры окружающей среды.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. главы компании Всеволод Ковальчук.

«Учитывая рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры в июле и то, что значительная часть блоков «Энергоатома» уйдет в ремонтную кампанию, мы будем вынуждены для обеспечения блоков запустить уже в июле антрацитовые блоки ТЭС», - сказал он.

Также Ковальчук отметил низкий уровень обеспечения складов ТЭС антрацитом со стороны генерирующих компаний.

«Я обращаюсь к генерирующим компаниям, чтобы они усилили обеспечение топливом своих энергоблоков», - сказал он, добавив, что на протяжении последующих 4 месяцев антрацит должен поступать на склады ТЭС в режиме 300 тыс. тонн в месяц для того, чтобы энергосистема сбалансировано и безопасно прошла период конца лета и начала осени, когда снова возрастет энергопотребление.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2017 года госкомпания «Центрэнерго» остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Ранее, 5 апреля 2017 года, госкомпания остановила работу Трипольской ТЭС (Киевская обл.). Кроме этого, ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская обл.).

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».