В "Укрэнерго" оценили стоимость синхронизации украинской энергосистемы с ЕС в миллиард евро

Стоимость реализации всех мероприятий, которые должны выполнить компания – оператор энергосистемы и генерирующие компании для синхронизации украинской энергосистемы с рынками электроэнергии Европейского Союза, колеблется в пределах от 800 млн евро до 1 млрд евро.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы государственной компании – оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Мы оцениваем минимальный объем мероприятий, которые должны выполнить «Укрэнерго», «Энергоатом», некоторые блоки ТЭС и гидроагрегаты «Укргидроэнерго», в 800 млн евро, максимум 1 млрд евро. Это вполне достаточный уровень инвестиций для того, чтобы выполнить необходимый перечень мероприятий и исследований», – сказал он.

По словам Ковальчука, Украина должна реализовать все эти мероприятия за три года, далее будет период изолированной работы нашей энергосистемы для проверки ее надежности, после чего станет возможной полная синхронизация с энергорынком ЕС.

Говоря о последствиях такой синхронизации, Ковальчук отметил, что объединение украинского рынка электроэнергии с рынками ЕС будет способствовать развитию конкуренции в сфере электроэнергетики.

«Для энергосистемы негативных последствий от синхронизации с ЕС нет», – заверил он.

Также Ковальчук добавил, что уже подписаны соответствующие соглашения и речь идет о полной синхронизации украинской энергосистемы с ЕС, а не о частичной, гибридной или с использованием вставок постоянного тока.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы (ENTSO-E) за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В начале мая компания «Укрэнерго» приняла стратегию развития на 10 лет, которая предусматривает интеграцию компании в ENTSO-E.

В конце мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина планирует в июне подписать Соглашение о присоединении украинской энергосистемы к ENTSO-E.