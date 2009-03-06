Минуглепром предлагает переподчинить ему «Укрэнергоуголь»

Министерство угольной промышленности намерено вновь переподчинить государственную энергоснабжающую компанию ОАО «Укрэнергоуголь», специализирующуюся на поставках элеткроэнергии угольным предприятиям, от Минтопэнерго к Минуглю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам председатель правления компании Игорь БОГАТЫРЕВ.

«Есть письмо министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА на имя первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА о целесообразности передачи предприятия «под управление Минуглепрома», - сказал И.БОГАТЫРЕВ.

При этом он отметил, что такое переподчинение может негативно сказаться на и без того низком уровне расчетов предприятий угольной промышленности за электроэнергию.

«Если сейчас уровень расчетов находится в пределах 80%, то в случае переподчинения он может упасть до 30%», - отметил предправления.

Как сообщалось, с инициативой переподчинения «Укрэнергоугля» еще в октябре 2006 года выступал тогдашний министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ. Однако инициатива министра была не поддержана в связи с начавшейся корпоратизацией предприятия.

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