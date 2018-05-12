Кризис вынудил Газпром стать «белым и пушистым»…

Удивительные метаморфозы наблюдаются в последнее время в поведении Газпрома. Еще совсем недавно это был грозный монополист, рассылающий своим партнерам угрозы и ультиматумы, а теперь тональность заявлений - сама любезность и дипломатичность. К чему бы это?...

Не Запад нам поможет...

«Мы обеспокоены ситуацией, связанной с проведенными сегодня Службой безопасности Украины следственными действиями в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины», - как бы посочувствовал 4 марта украинскому правительству Газпром. Не забыв при этом добавить о своей надежде, что данные события не повлияют на полное и своевременное выполнение обязательств Нафтогаза по оплате февральских поставок российского газа в Украину.

Чуть ранее довольно неожиданную инициативу о помощи Украине в будущих расчетах с Газпромом озвучил сам президент РФ Дмитрий Медведев. Он предложил Европе создать финансовый пул для оказания помощи Украине в расчетах за голубое топливо, при этом Россия, дескать, готова принять в нем участие.

Но и это не все. Руководство российского газового монополиста весьма вежливо дало знать, что не возражает против уменьшения объемов закупки природного газа Украиной в январе и феврале этого года – по сравнению с нормами, прописанными по этому поводу в российско-украинском газовом контракте от 19 января. «Мы договорились с главой Нафтогаза Дубиной о том, что Газпром не будет применять штрафные санкции к Нафтогазу, - ответил, в частности, глава Газпрома Алексей Миллер журналистам 3 марта в Мадриде на вопрос, можно ли ждать нового газового конфликта между Россией и Украиной. Накануне о том, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к Нафтогазу за недобор газа в феврале текущего года, сообщил также официальный представитель Газпрома Куприянов.

На последних заявлениях чиновников Газпрома, а также на сути проблемы стоит остановиться подробнее.

План недовыполнен

Итак, в минувший вторник пресс-секретарь Нафтогаза Валентин Землянский заверил коллег из Газпрома в том, что задержек по расчетом за февральский газ не будет. «Необходимый объем средств аккумулирован на счетах НАК, часть уже конвертирована в доллары США. В течение двух-трех дней проведем платеж», - пообещал он.

Российская монополия в ответ выразила уверенность, что на этой неделе получит от НАК «Нафтогаз Украины» 360-400 млн. долл. за газ, потребленный в феврале. Мало того, Газпром согласился не выставлять претензий украинской стороне за недобор ею плановых объемов топлива. Хотя Алексей Миллер посчитал нужным подчеркнуть, что в контракте «есть минимальный объем отбора газа, который должна осуществлять Украина по месяцам». Речь идет о 80% от указанных в договоре объемов, которые Нафтогаз обязан выкупить.

Кстати, Нафтогаз 5 марта полностью рассчитался с Газпромом за февральский газ. По словам В.Землянского, сумма составила около 360 млн. долл.

Украина ни в январе, ни в феврале не вложилась в указанные в контракте параметры. Документом, в частности, предусматриваются поставки Россией 1 млрд кубометров газа в январе, 2 млрд кубометров в феврале и 2 млрд кубометров в марте. Но в январе Нафтогаз закупил у Газпрома лишь 500 млн. кубометров, а в феврале – около 1,1 млрд кубометров газа.

Основные причины таких масштабов недобора газа Украиной совершенно очевидны: относительно теплая зима и значительное сокращение потребления газа промышленными предприятиями в связи с резким уменьшением производства, вызванным усиливающимся мировым экономическим кризисом.

Лучше синица в руке…

Объяснить благоприятные для Нафтогаза перемены в настроении Газпрома также не очень трудно. Во-первых, всем известно, что газовый контракт подписывался 19 января в Москве в условиях форс-мажора (Россия полностью перекрыла газ и в Украину, и в Европу), и в нем немало весьма нечетких, а потому спорных положений.

В частности, фиксация конкретных объемов поставок даже с оговоркой о возможности их снижения в пределах 20% не представляется безукоризненной нормой. С учетом же бушующего сейчас в мире кризиса, а также невозможности предсказать его глубину и длительность, наличие в контракте обязательных величин поставок является дискриминационным моментом. К тому же документом оговорено, что Украина не имеет права на реэкспорт излишков голубого топлива.

Кстати, в контракте нет полной ясности относительно права Украины на экспорт собственного газа, которого в стране добывается около 20 млрд кубометров в год. А это дает определенное поле для маневров юристам Нафтогаза.

Стоит отметить, что Нафтогаз официально обратился к Газпрому с предложением пересмотреть отдельные положения газового контракта. Как заявил уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, Нафтогаз стремится изменить п. 2.2.1 контракта, согласно которому в 2009 году компания должна оплатить «Газпрому» 40 млрд. кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 млрд. куб. м.

«В целом, изменения в долгосрочных международных договорах являются обычной практикой. Основания для этого возникают в результате изменения условий и обстоятельств выполнения контрактов. В то же время, после подписания контракта с Газпромом условия его выполнения практически не изменились. Следовательно, необходимость изменять договор уже через месяц после заключения свидетельствует о его несовершенстве и подготовке без надлежащей экспертной проработки», - отметил Б.Соколовский. То есть, контракт действительно нуждается в корректировке.

Во-вторых, заставляют Газпром быть покладистым со своими партнерами, в том числе и с Нафтогазом, очень нелегкие для него времена. Дело в том, что кризис спутал все карты монополии, и теперь нежданно-негаданно природный газ превратился, по сути, в неликвидный товар.

Перспективы «Газпрома» на 2009 год весьма плачевны. По мнению российских экспертов, Европа снизит потребление российского газа на 10% - со 158 млрд до 144 млрд кубометров, а в самой России сокращение объемов продаж предполагается на 15%. Украина, являющаяся самым крупным покупателем российского газа, также существенно снизит в этом году объемы его закупки – ориентировочно, на 30-40%, по сравнению с импортом в предыдущие годы.

Нужно также учитывать, что «Газпром» в прошлые годы, когда нефть и газ в мире усиленно дорожали, назанимал не один десяток миллиардов долларов долгов. А теперь их нужно отдавать в условиях быстро падающих цен на газ. При этом акции компании за период с мая минувшего года подешевели в пять раз.

Значительные убытки российская монополия понесла также вследствие январской «войны» с Украиной. К тому же, не исключено, что они в будущем возрастут еще больше. Например, на днях стало известно, что вопрос перед Газпромом о компенсациях за недополученный газ в начале нынешнего года сейчас ставят Греция, Румыния и Венгрия.

В виду всего сказанного Газпром, по-видимому, и выбрал логичную тактику мягкого поведения. Ему в теперешнем состоянии очень важно исправно получать хотя бы текущие платежи, не растрачивая зря «порох» на малоперспективные тяжбы с партнерами – в том числе с Нафтогазом.

Все это, конечно, хорошо для Украины. Тем не менее, сильно расслабляться Нафтогазу и правительству вряд ли стоит – Москва два месяца назад показала, на какие неадекватные поступки она способна…

Михаил Маркелов (для УНИАН)