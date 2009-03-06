Минтопэнерго "за" аукционы по экспорту электроэнергии

Министерство топлива и энергетики Украины поддерживает возобновление практики проведения аукционов по экспорту электроэнергии при наличии свободных экспортных мощностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЕВ, комментируя появившуюся в СМИ информацию о поручении правительства возобновить проведение аукционов по экспорту электроэнергии.

«Если будут свободные мощности (экспортные мощности в рамках т. н. «Бурштынского энергоострова» – УНИАН) – я поддерживаю проведение аукционов. Если они появятся – не вижу проблем», – сказал первый заместитель министра.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день вся экспортная мощность «энергоострова» законтрактована по среднесрочным контрактам.

Отвечая на вопрос, имеются ли на сегодня объективные основания для смены руководства государственного оператора экспорта электроэнергии «Укринтерэнерго», О.БУГАЕВ сказал: «Вопрос смены руководителя достаточно щекотливый. Могу сказать, что предприятие работает и за 2008 год получило прибыль в 10 раз больше, чем за 2007-й… И это при том, что в прошлом году экспорт был меньше, а валюты получили больше».

Как сообщал УНИАН, 4 марта первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Кабинет Министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики проанализировать контрактную базу госпредприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» по экспорту электроэнергии.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что вопросы, связанные с экспортом электроэнергии, стали предметом отдельного рассмотрения на заседании Кабинета Министров Украины.

«Мы рассматривали этот вопрос на заседании правительства, будут кадровые изменения в этом секторе. Мы заинтересованы обеспечить максимум экспорта электроэнергии западным потребителям. Это очень важный вопрос, над которым сейчас работает Министерство топлива и энергетики», – сказал он.

Напомним, в 2007 году «Укринтерэнерго» провело пять аукционов, на которых выставлялась экспортная мощность Бурштынского острова в 100 МВт. В ходе аукционов экспортная цена украинской электроэнергии достигала 0,09 долл. за кВт/ч. Все объемы выкупались компаний Energy Capital Zrt (Венгрия), которая входит в Korlea Invest Holding украинского бизнесмена Василия БЕЧВАРЖА. Однако в октябре 2007 года «Укринтерэнерго» прекратило аукционы в связи с судебным иском Energy Capital Zrt. Сегодня «Укринтерэнерго» возглавляет Андрей ИВАНЧУК. С 11 декабря 2008 года А.ИВАНЧУК находится в отпуске по уходу за ребенком. На общем собрании членов Оптового рынка электроэнергии в субботу, 28 февраля, кандидатура А.ИВАНЧУКА не была поддержана при избрании в состав голосующих директоров по классу поставщиков.

«Остров Бурштынской ТЭС» включает в себя Закарпатскую область, южную часть Львовской, западную часть Ивано-Франковской области. Собственное потребление «острова» в зимний период составляет 1050-1100 МВт. Покрытие нагрузки осуществляется в основном Бурштынской электростанцией, а также Калушской ТЭЦ (установленная мощность 200 МВт) и Теребля-Рикской ГЭС (27 МВт). Максимальная рабочая мощность электростанций «острова» – 1900-1940 Мвт. Экспортный потенциал "острова" на сегодня составляет 500-550 МВт. Внутренняя сеть «острова» сформирована линиями 110-400 кВ. Венгерское направление ЛЭП – 750 кВ «Западноукраинская-Альбертиша», 400 кВ «Мукачево-Шайосегед», 220 кВ «Мукачево-Кишварда», 220 кВ “Мукачево-Тисалек”. В Словакию – 400 кВ «Мукачево-Капушаны», в Румынию – 400 кВ «Мукачево-Рошиор».