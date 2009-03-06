Конфликт вокруг Нафтогаза перейдет в юридическую плоскость

Конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» перейдет в юридическую плоскость. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразил ряд украинских политологов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ сказал: «Ситуация с "Нафтогазом" перейдет из активной фазы в юридическую плоскость и пока это (суды) будет происходить, "Нафтогаз" будет работать в обычном штатном режиме».

В то же время, давая оценку событиям, происходившим в помещении "Нафтогаза" 4 марта, И.ЖДАНОВ отметил: «Мы вернулись не в лучшие времена Леонида Данииловича КУЧМЫ, который действовал по принципу «друзьям все, а врагам – закон».

«Сегодня Виктор ЮЩЕНКО постепенно превращается в КУЧМУ-2. На этой неделе он себя похоронил как лидера демократической Помаранчевой революции, он откровенно нарушил свои принципы, с которыми шел на выборы», - сказал И.ЖДАНОВ.

По словам И.ЖДАНОВА, ему абсолютно не понятно применение «Альфы» в помещении «Нафтогаза», что свидетельствует об использовании Президентом силовых средств против государственных компаний. В контексте этого он отметил, что если бы следственные действия были продолжены, то это повлекло бы за собой неперечисление денег "Газпрому", что в свою очередь могло стать причиной очередного прекращения поставок газа в Украину.

«Я думаю, конфликт вокруг "Нафтогаза" будет обостряться, потому что на кону большие деньги. Поэтому будут использоваться и политические, и силовые притеснения», - сказал И.ЖДАНОВ .

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО сказал, что события вокруг "Нафтогаза" являются следствием бизнесово-политической борьбы за 11 млрд. кубометров газа, стоимость которого оказывается большей для политиков, чем интересы государства.

В то же время он предположил, что действия вокруг "Нафтогаза" - это в некотором роде репетиция, которую можно было видеть в 2004 году во время выборов мэра Мукачево. «Это может быть некой демонстрацией силового варианта, но эффекта не удалось достичь», - сказал В.ФЕСЕНКО.

При этом эксперт выразил сожаление, что «все эти события на этой неделе - это позор для Украины, это просто дискредитация Украины как государства. Такое ощущение, что Украина становится головной болью для Европы". "Это сигнал, которым должны пользоваться наши власть предержащие, иначе они могут профукать государство», - отметил он.