Кожемякин: БЮТ проголосовал за Наливайченко из-за Нафтогаза

Одной из причин голосования фракции БЮТ за назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ стало то, что он вмешался в ситуацию вокруг НАК «Нафтогаз Украины» и заставил Службу безопасности выполнить решение суда о приостановке следственных действий против должностных лиц компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Господин НАЛИВАЙЧЕНКО, когда вчера прибыл из-за границы, включился вместе с Генеральной прокуратурой в процесс выполнения решения суда о приостановке каких-либо следственных действий СБУ, и благодаря его действиям состоялось освобождение господина ШЕПИТЬКО», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что эти действия В.НАЛИВАЙЧЕНКО повлияли на решение фракции, и она «рискнула проголосовать за его назначение».

Он добавил, что, наконец, в Службе безопасности появился легитимный руководитель, поскольку затягивание с его назначением могло привести к тому, что ситуация в СБУ через месяц стала бы неконтролируемой.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что фракция БЮТ ожидает от В.НАЛИВАЙЧЕНКО выполнения обязанностей председателя СБУ согласно Конституции соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.

Справка УНИАН. 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

5 марта следователи СБУ также проводили следственные действия в помещении «Укртрансгаза».

В тот же день, 5 марта, Т.ШЕПИТЬКО был освобожден из СИЗО.