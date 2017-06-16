Россия не хочет вести переговоры с Еврокомиссией по газопроводу "Северный поток-2"

В России впервые официально заявили о неготовности вести переговоры с Еврокомиссией о применении к трансбалтийскому газопроводу Nord Stream 2 энергозаконодательства ЕС.

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Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский заявил, что под европейские нормы проект не подпадает, и дал понять, что межправсоглашения должны давать льготы проекту относительно действующих правовых норм. Кроме того, согласие на переговоры может ослабить позицию РФ в суде ВТО по Третьему энергопакету ЕС, сообщает «Коммерсант».

«РФ в последние годы видела смысл в заключении межправительственных соглашений только в одном случае: они должны создавать благоприятные условия для реализации проектов, в том числе за счет принятия норм, отличных от действующего законодательства», — заявил Яновский.

Он напомнил, что есть заключение правовой службы Еврокомиссии о том, что нормы Третьего энергопакета ЕС (регулирует конкуренцию на энергорынке союза) на офшорную часть трубопровода не распространяются. «Точка. Отсюда возникает вопрос — что нам может предложить господин представитель ЕК? Чтобы мы вступили в переговоры по распространению этих норм? Я думаю, что это просто некорректно», — пояснил российский чиновник. Он напомнил также, что РФ по-прежнему оспаривает нормы Третьего энергопакета в суде ВТО, и согласие расширить его юрисдикцию на Nord Stream 2, помимо прочего, подорвет позицию Москвы по этим искам.

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Вопрос о применении к Nord Stream 2 (мощность 55 млрд кубометров), который «Газпром» хочет провести из России до побережья Германии, принципов энергозаконодательства ЕС Брюссель поднял на прошлой неделе.

После жалоб ряда стран—членов ЕС на проект газопровода (против Nord Stream 2 высказались Польша, Дания, Прибалтика и ряд других государств) Еврокомиссия запросила и получила у Совета Евросоюза мандат на проведение переговоров с РФ по Nord Stream 2 о применении к российскому проекту «специфического режима». Но, даже получив мандат, ЕК не может принудить Москву к переговорам: на морской газопровод не действуют правила внутреннего рынка ЕС.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия (ЕК) оформила запрос в Совет ЕС на мандат для ведения переговоров с Россией по проекту газопровода "Северный поток-2".

В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».