По оперативным данным, в январе-феврале текущего года АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 14,1%, или 2,412 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2008 года, – до 14,681 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

По сравнению с январем текущего года, в феврале АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 6,3%, или 481 млн. кВт/ч – до 7,1 млрд. кВт/ч.

За два первых месяца т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 26,7%, - до 2,579 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 12,2% – до 6,552 млрд. кВт/ч, Южноукраинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 35% – до 2,775 млрд. кВт/ч.

В то же время Хмельницкая АЭС (ХАЭС) в январе-феврале увеличила выработку электроэнергии на 51,5% – до 2,774 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-феврале АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 13,836 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 14,2% или 2,302 млрд. кВт/ч, меньше, чем в январе-феврале 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-феврале составила 47,9% от общего объема выработки, в феврале – 46,8%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-феврале составил 74,7% против 85,6% в январе-феврале 2008 года. При этом по итогам двух месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 98%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,2%.

В январе-феврале на АЭС произошло 2 учетных нарушения в работе АЭС, за аналогичный период 2008 года - 4 нарушения.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 22,9 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82% или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом, – до 90,111 млрд. кВт/ч.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.