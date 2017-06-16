Луганская ТЭС попала под обстрел

Луганская ТЭС (г. Счастье, Луганская обл.), которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, вечером 15 июня попала под обстрел – на ее территорию упал минометный снаряд.

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Об этом сообщила пресс-служба подразделения компании «ДТЭК Энерго».

«15 июня около 20:45 по «ДТЭК Луганская ТЭС» произведен обстрел – на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд ориентировочно 80 мм в диаметре. В результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате обстрела повреждено автотранспортное имущество.

«На текущий момент станция работает в штатном режиме двумя энергоблоками суммарной мощностью 260 МВт. Сотрудники «ДТЭК Луганская ТЭС» получили распоряжение сократить время пребывания на территории ТЭС при отсутствии острой производственной необходимости», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 15 июня станция работала с мощностью в среднем 50 МВт-час, производя электроэнергию в энергосистему Украины.

Как сообщал УНИАН, с августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области. До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к украинской энергосистеме.

Для обеспечения станции топливом (дефицитным углем антрацитовой группы) ДТЭК наладил поставки угля из своих шахт в России. В июне компания планирует поставить на ТЭС до 100 тыс. тонн топлива.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.