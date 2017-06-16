Оператор оптового рынка электроэнергии Украины одолжил у госбанка миллиард гривень

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлек у «Ощадбанка» возобновляемую кредитную линию на сумму 1 млрд грн с целью предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

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Об этом говорится в сообщении компании в электронной системе госзакупок Prozorro.

Соответствующий договор был подписан 13 июня.

Целевое назначение линии – предоставление авансовых платежей производителям электрической энергии для пополнения оборотных средств генерирующими компаниями ТЭС и ТЭЦ для расчетов за топливо.

Стоимость обслуживании линии - около 180 млн грн. Срок пользования линии: в течение года, с 13 июня 2017 года по 12 июня 2018 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Энергорынок» выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии.