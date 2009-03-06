В апреле проблемы «Нафтогаза» обострятся

В апреле текущего года проблемы «Нафтогаза Украины» с оплатой за потребленный в марте российский газ обострятся.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

Он напомнил, что в прошлый раз, в феврале, расчеты за российский газ проходили за счет кредитных средств, полученных «Нафтогазом» от Ощадбанка Украины. «Ощадбанк, в свою очередь, приобрел у правительства гособлигации и на аналогичную сумму получил рефинансирование от Нацбанка под эти облигации. По сути дела, Ощадбанк продал Нацбанку эти облигации, таким образом, оплата российского газа в прошлый раз производилась за счет средств НБУ, – пояснил эксперт и добавил: – Думаю, что недостающую сумму «Нафтогаз» и в этот раз получил именно таким образом».

При этом А.НАРБУТ отметил, что в апреле с проведением подобных трансакций у НАК «Нафтогаз Украины» могут возникнуть большие сложности. «Так или иначе, возможности НБУ по покупке гособлигаций не безграничны. Кроме того, все лимиты кредитования Ощадбанком на одного заемщика в отношении «Нафтогаза» уже превышены», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 6 марта НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ.

«Мы завершили расчеты с «Газпромом» за февраль», – сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. При этом он добавил, что сумма составила около 360 млн. долл.

***По состоянию на вечер 4 марта «Нафтогаз Украины» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале российский газ.

5 марта около 16.00 ОАО "Газпром" сообщил, что "получил от НАК "Нафтогаз Украины" 310 миллионов долларов в счет оплаты поставленного в феврале газа. Украине осталось заплатить 50 миллионов долларов".

Перед этим премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия приостановит поставки газа в Украину, а возможно, и европейским потребителям, если 7 марта не будет произведена оплата за поставленный газ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" должен заплатить 14,4 млрд. долл.