"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 24%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-мае 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,1% – до 20,888 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Читайте также"Энергоатом" ведет предварительные переговоры с иностранной компанией о поставках ядерного топлива в Украину

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 5 месяцев 2017 года составили 17,141 миллиарда гривень (82,1%), недоплата – 3,75 миллиарда гривень.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 13,682 миллиона гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-май текущего года увеличилась по сравнению с январем-маем 2016 года до 38,979 миллиарда кВт-ч с 34,853 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 59,8%.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.