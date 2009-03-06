СБУ занялась ”Нафтогазом”, чтобы не было претензий к Украине

Дело, возбужденное по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" транзитным газом, расследуется спецслужбой, поскольку проведенные операции с газом могут вызвать претензии к государству Украина, заявляет первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

"Я вам скажу, в чем еще заинтересованность СБУ (в деле, касающемся НАК "Нафтогаз Украины" - УНИАН), – потому что могут быть предъявлены претензии к государству", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ сегодня в Киеве во время общения с журналистами на предмет проведения их собственного журналистского расследования относительно событий, происходящих вокруг "Нафтогаза".

"Компания RosUkrEnergo – швейцарская компания, кто бы что ни говорил об учредителях, о фамилиях. Это швейцарская компания, которая однозначно ведет уже на сегодняшний день несколько судебных дел против НАК "Нафтогаз Украины", против государства, возможно, не знаю", - отметил первый заместитель главы СБУ. При этом он добавил: "Как минимум мы должны быть готовы, знать, правы мы или нет, общество должно знать, будет ли оно отвечать в дальнейшем, или нет", - добавил он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также заверил, что он готов провести дискуссию с любым представителем правительства относительно того "на чьей стороне правда".

"Еще раз говорю, мы можем вообще в дальнейшем не проводить никаких силовых действий. Мы можем абсолютно четко, в рамках законодательства разобраться со статусом газа, который исчез, и статусом газа, который покупался и продавался в один день… Проблема в том, что если будут предоставлены такие документы, то все поймут, что этот газ украли", - отметил он.

Первый заместитель главы СБУ пообещал всем журналистам, которые собираются проводить журналистское расследование на эту тему, предоставить все документы открытого характера, которые не содержат тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа (который находится в украинских подземных газохранилищах).