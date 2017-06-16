"Укртрансгаз" создал конфликтную комиссию для повышения эффективности закупок

Госкомпания "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, создала локальную конфликтную комиссию с целью повышения эффективности и предотвращения коррупции при осуществлении закупок, сообщила пресс-служба государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины", в структуру которого входит "Укртрансгаз".

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"Комиссия будет рассматривать жалобы участников торгов, ситуации с конфликтами интересов при осуществлении закупок и другие насущные вопросы, возникающие в ходе тендеров. В состав конфликтной комиссии входят представители широкого круга служб, в том числе, безопасности и внутреннего аудита", - сказано в сообщении.

Сообщается, что конфликтная комиссия создана в соответствии с политикой закупок группы "Нафтогаз" и в соответствии с современными мировыми практиками. "Этот шаг позволит оперативно решать спорные вопросы и эффективнее предотвращать коррупцию при осуществлении закупок", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН. "Укртрансгаз" в 2016 году увеличил чистый убыток на 42% - до 6 миллиардов гривень.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".