Два района Харьковской обл. обесточены в результате обрыва ЛЭП

Тепло- и водоснабжение ряда населенных пунктов Харьковского и Валковского районов (Харьковская обл.) вышло из строя 7 марта в результате порывов на линиях электропередач.

Об этом сообщает местный портал "STATUS QUO" со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации. Как пояснил начальник ГУ жилищно-коммунального хозяйства ХОГА Андрея Бесараба, по состоянию на 9.00 в Харьковском районе прекращена работа 4 котельных: в пос.Покотиловка (без отопления - 24 жилых дома, школа и детсад) и в селах Борисовка (школа), Лукьянцы (школа) и Стрельче (школа, детсад и психбольница). В с.Серпневое (Валковский р-н) также не работает котельная. Там отопления лишена школа. Прекращено централизованное водоснабжение Покотиловки. Порывы линий электропередач были вызваны обледенением проводов, которое произошло ночью 7 марта. Ремонтные работы проводят бригады "Облэнерго".