МВФ: бюджета РФ потеряет более 6% ВВП из-за падения цен на нефть

Такая оценка содержится в новом докладе Международного валютного фонда.

Обвал цен на нефть нанес существенный урон экономикам тех стран, которые ее добывают. Больше всего пострадали Россия, Саудовская Аравия и Бразилия, сообщают эксперты МВФ в докладе, который подготовлен к лондонскому саммиту двадцати ведущих стран мира.

Из-за падения цен на углеводороды Бразилия может потерять до 3 % ВВП, а Саудовская Аравия и вовсе 27. Напомню, что после того, как мировые цены на нефть летом прошлого года достигли рекордного уровня - 147-долларов за баррель, произошел резкий спад. Нефть подешевела почти в три раза. В результате впервые за последние десять лет российское правительство прогнозирует дефицитный бюджет. По официальным данным, дефицит составит примерно 8% ВВП. Вырастет и уровень государственного долга. Однако в этом случае Россия, по оценке МВФ, оказалась в довольно благополучной ситуации. Как передает ИТАР-ТАСС, если государственный долг США дойдет до 80% ВВП, то у России он составит только 6.5 процентов.

Согласно прогнозу МВФ, экономический кризис продлиться еще два года. Рост мировой экономики начнется только в 2011 году.