Прокуратура возбудила дело по факту продажи за границу угля из оккупированного Донбасса

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины начато уголовное производство по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством С.Курченко (бизнесмен Сергей Курченко - УНИАН) служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и рудниках», - отметила она.

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Далее, пишет Сарган, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО "Укрзализныци", уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности. Таким образом, в действиях С.Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма)», - отметила она.

По данному факту, сообщила Сарган, Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.