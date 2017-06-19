"Северный поток-2" несет больше рисков, чем выгод для стран Евросоюза – "Нафтогаз"

Строительство второй нитки газопровода «Северный поток», по которому природный газ может транспортироваться из России в страны Евросоюза по дну Балтийского моря в обход территории Украины, несет для европейских потребителей больше рисков, чем коммерческой выгоды. Такое заявление обнародовал национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины».

Читайте такжеРоссия не хочет вести переговоры с Еврокомиссией по газопроводу "Северный поток-2"

«Риски проекта «Северный поток-2» для общественного интереса и целостности ЕС значительно превышают потенциальную коммерческую выгоду узкой группы предприятий. «Северный поток-2» подрывает солидарность ЕС и Энергетического сообщества», – говорится в сообщении.

По мнению «Нафтогаза», этот проект уже сейчас ставит под угрозу развитие Энергетического сообщества, порождая противоречия между странами – членами ЕС.

«Если этот газопровод будет построен, то он дестабилизирует действующие надежные маршруты поставок газа. Это может угрожать Европе дополнительными расходами, идет вразрез с принципом эффективного использования инфраструктуры, а также приводит к концентрации маршрутов поставок газа, которые контролирует Россия», – добавили в пресс-службе.

Читайте такжеУкраине на будущее стоит сделать вывод: нас использовали как колонию - коммерческий директор Нафтогаза

По информации госхолдинга, украинская газотранспортная система (ГТС) имеет значительные преимущества перед «Северным потом-2», а именно: высокая пропускная способность, надежность и гибкость.

«Традиционный (через украинскую ГТС – УНИАН) маршрут также является наиболее экономически эффективным способом доставки российского газа в Центральную, Восточную и Южную Европу. Среди всех имеющихся вариантов это единственный маршрут поставок российского газа, который полностью отделен от российского монопольного поставщика газа», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инфраструктура украинской ГТС уже развита и хорошо поддерживается. В отличие от «Газпрома», украинский оператор («Укртрансгаз») работает прозрачно, раскрывая свои данные в онлайн-режиме на платформе прозрачности ENTSO-G и сотрудничает с Европейской комиссией.

«Для того, чтобы дополнительно обеспечить уверенность европейских покупателей газа в надежности ГТС, Украина обсуждает совместное управление системой с ведущими западными операторами газотранспортных систем», – отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».