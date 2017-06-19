Суд передал Одесский нефтеперерабатывающий завод в собственность государства

Суворовский районный суд Одессы передал ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" в собственность государства. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"В рамках заключения соглашения со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров Украины", - написал он.

Луценко также выразил надежду на быстрое и прозрачное проведение аукциона по приватизации.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ищет оценщика для Одесского припортового завода.