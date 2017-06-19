В ОАЭ считают, что изоляция Катара может продлиться годы

Изоляция Катара со стороны соседей на Ближнем Востоке может продлиться годы, сообщает Прайм со ссылкой на заявление госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша.

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В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром и прекратили с ним сообщение, обвинив в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в странах. Катар отверг обвинения, а посредником в урегулировании кризиса выступил Кувейт.

"Посредничество Кувейта будет очень полезно, и требования будут выдвинуты. Катар поймет, что это новое положение дел, и изоляция может продлиться годы", - цитирует агентство Рейтер заявление Гаргаша группе репортеров в Париже.

По его словам, если Катар хочет оставаться в изоляции из-за "извращенного взгляда на свою политическую роль", то "пусть остается изолированным".

Как отметило агентство, Гаргаш также призвал Турцию, оказавшую Катару поддержку, сохранить взвешенную позицию в кризисе и поддержать арабские усилия.

Как сообщал УНИАН, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ.

Ранее в ОАЭ предложили странам Запада создать механизм наблюдения за действиями Катара, чтобы заставить его прекратить поддержу террористов. Как заявил The Guardian министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, у страны "нулевое доверие" к Катару.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.

Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.